Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Cagliari indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con schiarite e una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Cagliari presenterà un cielo inizialmente con nubi sparse e una temperatura di +20,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 68%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà completamente coperto, mantenendo temperature stabili attorno ai 20,9°C e un’umidità che si attesterà intorno al 74%. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma già dalle 07:00 si inizieranno a vedere le prime schiarite. Le temperature saliranno fino a raggiungere +22,2°C alle 07:00, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. A partire dalle 10:00, si assisterà a un miglioramento significativo, con il cielo che passerà a nubi sparse e temperature che toccheranno i 26°C.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il massimo di 27,7°C intorno alle 13:00. La ventilazione si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 43%, rendendo il clima piacevole e ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 21,2°C alle 21:00. Il cielo si presenterà con poche nuvole, garantendo una serata tranquilla. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo che, dopo una giornata di nubi, si presenterà sereno. Le condizioni meteorologiche favorevoli permetteranno di godere di un clima ideale, sia per attività all’aperto che per momenti di relax. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero superare i 28°C.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 2 % 4.3 NNO max 6.6 Maestrale 73 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 2 % 3.2 NO max 4.5 Maestrale 75 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° prob. 2 % 8.7 NO max 11.4 Maestrale 71 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 6.9 O max 14 Ponente 51 % 1016 hPa 13 cielo sereno +27.7° perc. +27.7° Assenti 15.3 SO max 21.7 Libeccio 44 % 1015 hPa 16 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 17.7 OSO max 21.6 Libeccio 46 % 1015 hPa 19 poche nuvole +22.2° perc. +22.2° Assenti 8.9 ONO max 11.2 Maestrale 67 % 1016 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 5 ONO max 5.9 Maestrale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.