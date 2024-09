Previsioni Meteo Cagliari: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cagliari di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un clima gradevole e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,3°C e una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Con l’avanzare della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,7°C intorno a mezzogiorno, mentre il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenziano un clima stabile e soleggiato. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature che varieranno da 19,2°C a 23,6°C. I venti saranno moderati, con velocità che si aggireranno intorno ai 24,2 km/h. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C, con un cielo che continuerà a essere prevalentemente sereno e solo occasionalmente velato da poche nuvole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 10 km/h. L’umidità, che si manterrà su valori moderati, potrebbe rendere l’aria leggermente più fresca, ma complessivamente la serata si preannuncia piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Cagliari di Sabato 14 Settembre si prospettano favorevoli, con un clima sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Cagliari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 30 ONO max 49.5 Maestrale 52 % 1016 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.4° Assenti 23.4 ONO max 38.2 Maestrale 58 % 1015 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +18.6° Assenti 16.1 NO max 30 Maestrale 53 % 1016 hPa 10 cielo sereno +23.2° perc. +22.6° Assenti 21.6 NO max 24.4 Maestrale 38 % 1016 hPa 13 poche nuvole +23.4° perc. +22.8° Assenti 30.2 ONO max 26.9 Maestrale 38 % 1015 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 25 ONO max 27 Maestrale 47 % 1015 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +17.6° Assenti 16.6 NO max 26.1 Maestrale 59 % 1017 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° Assenti 10.5 NO max 15.6 Maestrale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:29

