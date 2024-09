Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a coprire il cielo, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà più sereno.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 21,2°C e un’umidità del 61%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 4,9 km/h, proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si presenterà con nubi sparse e temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i 23,6°C entro le 8:00. L’umidità si attesterà attorno al 53%, mentre il vento continuerà a soffiare leggero. Le condizioni meteo miglioreranno progressivamente, permettendo ai raggi del sole di farsi strada tra le nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 26,8°C intorno alle 13:00. L’umidità rimarrà attorno al 44%, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 14 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare con sé un ombrello nel caso di improvvisi cambiamenti.

La sera vedrà un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 21°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e un’alternanza di nuvole e schiarite. Domani si prevede un ulteriore miglioramento, mentre dopodomani potrebbero esserci nuove nubi, ma senza significative variazioni climatiche. Sarà quindi una settimana da vivere all’insegna della moderata variabilità, ideale per godere delle ultime giornate di settembre.

0 cielo coperto +21.2° perc. +20.9° Assenti 4.9 NE max 7.6 Grecale 61 % 1019 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 4.8 NE max 6.9 Grecale 66 % 1018 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 4.9 NE max 6.7 Grecale 66 % 1018 hPa 9 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° Assenti 0.8 O max 1.7 Ponente 49 % 1019 hPa 12 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 9.3 OSO max 7.8 Libeccio 44 % 1017 hPa 15 cielo coperto +25.5° perc. +25.4° Assenti 13.6 OSO max 10.4 Libeccio 49 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +22.9° Assenti 6.9 OSO max 7.7 Libeccio 58 % 1017 hPa 21 poche nuvole +21.9° perc. +21.8° Assenti 3.4 N max 4.1 Tramontana 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:55

