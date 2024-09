Previsioni Meteo Caivano: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Martedì 24 Settembre, Caivano si troverà a vivere un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano un passaggio da condizioni di pioggia leggera a cieli sereni e poco nuvolosi, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Analizzando i dati, si noterà un calo della copertura nuvolosa e un aumento della temperatura percepita, rendendo la giornata complessivamente più mite.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95%. Le temperature si manterranno attorno ai 20,8°C, con una percezione leggermente più alta di 21,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 11,9 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori minimi, con un accumulo di circa 0,45 mm. L’umidità sarà alta, intorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo inizierà a migliorare. Le prime ore del giorno vedranno un graduale diradamento delle nuvole, con un passaggio a cielo sereno intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,3°C alle 08:00, con una percezione di 23,4°C. La velocità del vento si manterrà tra i 8 km/h e i 12,5 km/h, proveniente principalmente da Sud e Sud-Ovest. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 25°C, con una percezione simile. La brezza vivace continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 20 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 55%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 21°C. La velocità del vento diminuirà, portandosi attorno ai 6,7 km/h. L’umidità rimarrà stabile, intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi sui 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano indicano un miglioramento significativo delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un progressivo aumento delle temperature e a un cielo più sereno. Nei prossimi giorni, si prevede un clima stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.45 mm 5.6 S max 11.9 Ostro 82 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +20.4° perc. +20.7° 0.35 mm 7 S max 13.4 Ostro 83 % 1012 hPa 6 poche nuvole +21° perc. +21.2° prob. 76 % 5.5 SSE max 10.9 Scirocco 80 % 1013 hPa 9 poche nuvole +24.2° perc. +24.3° prob. 19 % 12.5 SSO max 16.8 Libeccio 62 % 1014 hPa 12 poche nuvole +25.1° perc. +25° prob. 15 % 17.1 OSO max 20.2 Libeccio 51 % 1015 hPa 15 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° prob. 17 % 17.4 OSO max 20.2 Libeccio 58 % 1015 hPa 18 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° prob. 10 % 10.8 OSO max 15.1 Libeccio 66 % 1016 hPa 21 nubi sparse +21.3° perc. +21.3° Assenti 5.2 SO max 8.9 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:51

