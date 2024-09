Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caivano di Lunedì 16 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata in un aumento della copertura nuvolosa e in piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, l’umidità si presenterà piuttosto elevata, con valori che toccheranno il 61% durante la notte e il 100% nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità del 61% e una leggera brezza proveniente da nord. Le temperature percepite saranno leggermente inferiori, attorno ai 19,8°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,6 km/h e i 7,1 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 08:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 8% al 68%. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 40%. La brezza continuerà a mantenere una sensazione di freschezza, con velocità del vento che varierà tra i 8,1 km/h e i 10,5 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con cielo coperto e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23,5°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 98%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,24 mm. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi tra i 4 km/h e i 7,1 km/h.

La sera porterà con sé un cielo completamente coperto e piogge che continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno fino a 19,2°C e l’umidità toccherà il 100%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 13,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano di Lunedì 16 Settembre evidenziano un inizio di giornata sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge leggere e un aumento dell’umidità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.2° perc. +19.8° Assenti 2.6 N max 5.9 Tramontana 61 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° prob. 4 % 5.4 N max 7.8 Tramontana 61 % 1012 hPa 6 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° prob. 3 % 8.1 NE max 12.1 Grecale 59 % 1012 hPa 9 nubi sparse +22.5° perc. +22.1° prob. 1 % 10.5 ENE max 10.3 Grecale 50 % 1012 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24° Assenti 8.6 ENE max 8.9 Grecale 42 % 1011 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.1° prob. 23 % 4 E max 8.7 Levante 45 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +21.9° perc. +21.5° 0.16 mm 6.6 E max 11.5 Levante 50 % 1010 hPa 21 cielo coperto +19.9° perc. +19.3° prob. 46 % 13.9 ENE max 22.8 Grecale 51 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:05

