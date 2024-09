Previsioni Meteo Caivano: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Caivano indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di nuvole e pioggia leggera, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con un incremento della temperatura fino a raggiungere i 21,9°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo con nubi sparse, ma non mancheranno brevi rovesci di pioggia. La sera porterà con sé un ritorno della pioggia leggera, che continuerà fino a notte inoltrata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 17,8°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 42%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo una temperatura simile e una copertura nuvolosa che aumenterà fino a diventare cielo coperto intorno alle 07:00. La temperatura salirà a 20,1°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 63%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino a metà giornata, con temperature che raggiungeranno i 24,4°C intorno alle 10:00. In questa fascia oraria, si verificheranno anche brevi episodi di pioggia leggera, con un accumulo di 0,1mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 51% entro le 12:00. Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con un ritorno a nubi sparse e temperature che scenderanno gradualmente fino a 22,4°C alle 17:00. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia, con accumuli che raggiungeranno 0,15mm.

Con l’arrivo della sera, il meteo a Caivano si presenterà nuovamente instabile. Le previsioni del tempo indicano pioggia leggera a partire dalle 18:00, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,3mm. La temperatura si attesterà intorno ai 21,6°C e l’umidità aumenterà fino al 63%. La pioggia continuerà anche nelle ore serali, con accumuli di 0,27mm alle 21:00 e 0,13mm alle 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano nei prossimi giorni suggeriscono un andamento variabile. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con possibilità di pioggia intermittente e temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° prob. 42 % 7.6 NE max 12.9 Grecale 73 % 1013 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 16 % 7.2 ENE max 11.4 Grecale 74 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° prob. 30 % 5.1 ENE max 8.6 Grecale 69 % 1013 hPa 9 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° prob. 36 % 4.2 SSE max 6.6 Scirocco 52 % 1014 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° prob. 51 % 12.8 SSO max 12.3 Libeccio 43 % 1014 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24° prob. 34 % 14.1 SSO max 13.5 Libeccio 49 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +21.6° perc. +21.5° 0.3 mm 6.9 SO max 9.9 Libeccio 63 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +20.6° perc. +20.5° 0.27 mm 1.8 S max 4.9 Ostro 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:02

