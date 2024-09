Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 23 Settembre, Caltagirone si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 21,8°C nelle ore centrali della giornata, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 21,6°C. La velocità del vento varierà, raggiungendo punte di 12,8 km/h nel pomeriggio, con direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che scenderà fino a 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le condizioni di vento saranno tranquille, con velocità che non supereranno i 2,7 km/h.

Nella mattina, le nuvole continueranno a dominare il cielo, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità sarà alta, attorno al 60%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria più fresca.

Nel pomeriggio, si verificheranno le prime piogge leggere, con accumuli di circa 0,67 mm. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi attorno ai 18,4°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 84%. Il vento si farà sentire di più, con velocità che toccheranno i 12,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche non subiranno significativi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, e si potranno verificare ulteriori piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,22 mm. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 17,4°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Martedì e Mercoledì si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17° prob. 4 % 1.8 ENE max 1.9 Grecale 80 % 1016 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +16.4° prob. 8 % 2.6 NE max 3 Grecale 82 % 1015 hPa 7 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 20 % 0.6 SE max 2.3 Scirocco 75 % 1015 hPa 10 cielo coperto +21.4° perc. +21.2° prob. 24 % 3.2 SSE max 4.9 Scirocco 63 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.67 mm 12.8 SO max 13.6 Libeccio 78 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +18.1° perc. +18.2° 0.42 mm 7.1 SSO max 8.2 Libeccio 83 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 16 % 3.7 O max 5.3 Ponente 84 % 1014 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° prob. 8 % 3.2 SO max 3.8 Libeccio 91 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.