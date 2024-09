Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Caltagirone si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che varieranno nel corso della giornata, raggiungendo i valori massimi nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con brezze provenienti principalmente da sud-ovest, e l’umidità si manterrà su livelli moderati.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo sereno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 14°C, e la velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,1 km/h e i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19,4°C entro le 08:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che potranno arrivare fino a 11,2 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi al 42% intorno alle 09:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 24,1°C alle 13:00. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli, con un cielo sereno e brezze leggere che accompagneranno il calore del sole. La velocità del vento si manterrà attorno ai 14,7 km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 50%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 17°C alle 18:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e la ventilazione si attenuerà, con velocità che scenderanno a 4,8 km/h. L’umidità continuerà a salire, arrivando fino all’83% verso le 22:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone indicano una giornata di meteo stabile e piacevole, con temperature che si manterranno su valori miti. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni di meteo sereno dovrebbero persistere, rendendo il clima complessivamente gradevole. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi ottime opportunità per godere di queste belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.2° Assenti 3.9 NE max 4.7 Grecale 63 % 1018 hPa 4 cielo sereno +14.3° perc. +13.5° Assenti 3.4 NE max 3.7 Grecale 66 % 1018 hPa 7 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 3.1 SO max 3.7 Libeccio 52 % 1018 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 13.6 OSO max 12.5 Libeccio 40 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.1° perc. +23.6° Assenti 14.7 OSO max 14.5 Libeccio 39 % 1016 hPa 16 cielo sereno +20.2° perc. +19.9° Assenti 15.1 SO max 16.7 Libeccio 61 % 1015 hPa 19 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 4.8 SO max 5.4 Libeccio 80 % 1016 hPa 22 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 1.8 SSO max 2.8 Libeccio 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:40

