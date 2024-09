Previsioni Meteo Caltagirone: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltagirone di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina porterà un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 30°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera brezza. Nel pomeriggio, si registreranno alcune nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. La sera vedrà un graduale abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di cielo sereno.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Caltagirone godrà di un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima, attorno al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 30°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,5 km/h. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 34%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 53%. Le temperature si manterranno attorno ai 29°C, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’8%. L’intensità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 24 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltagirone nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con cieli sereni e qualche nube sparsa nel pomeriggio. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.4° perc. +19.4° Assenti 7.1 OSO max 8.1 Libeccio 80 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19° perc. +19.1° Assenti 8.6 OSO max 10.3 Libeccio 79 % 1013 hPa 7 cielo sereno +23° perc. +22.9° Assenti 8.4 OSO max 10.3 Libeccio 60 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +28.6° Assenti 14.3 OSO max 16.5 Libeccio 33 % 1014 hPa 13 cielo sereno +30° perc. +29.1° Assenti 18 SO max 22.2 Libeccio 35 % 1013 hPa 16 nubi sparse +27.8° perc. +27.4° prob. 8 % 14.8 O max 23.4 Ponente 38 % 1013 hPa 19 poche nuvole +22.5° perc. +22.5° Assenti 5.1 N max 7.3 Tramontana 65 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +20.1° Assenti 6.6 NNO max 9.2 Maestrale 74 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:45

