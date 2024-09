Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Domenica 8 Settembre a Caltagirone si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina vedranno un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata il cielo si presenterà via via più coperto, fino a raggiungere una copertura nuvolosa totale nel pomeriggio e nella serata.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 24°C e i 33°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante durante l’arco della giornata.

I venti soffieranno principalmente da direzioni variabili, con intensità che si manterranno nella categoria della brezza leggera. Le raffiche di vento saranno assenti, garantendo una certa stabilità atmosferica.

Le precipitazioni saranno del tutto assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 30-40%. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1015hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Caltagirone è previsto un mantenimento delle condizioni di instabilità atmosferica, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Caltagirone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.6° perc. +24.6° Assenti 1.2 NO max 1.8 Maestrale 57 % 1014 hPa 4 poche nuvole +24° perc. +23.9° Assenti 3.7 NE max 4 Grecale 56 % 1015 hPa 7 cielo sereno +27.6° perc. +27.7° Assenti 4.8 ENE max 4.6 Grecale 46 % 1016 hPa 10 cielo sereno +32.2° perc. +31.4° Assenti 7.5 SSO max 5.2 Libeccio 33 % 1015 hPa 13 cielo coperto +33.6° perc. +32.7° Assenti 13.1 SO max 11.3 Libeccio 29 % 1013 hPa 16 cielo coperto +28.5° perc. +28.4° Assenti 16.9 SO max 19.1 Libeccio 44 % 1014 hPa 19 cielo coperto +24.9° perc. +25° Assenti 7.5 SO max 10.3 Libeccio 59 % 1014 hPa 22 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° Assenti 5.4 SO max 7.4 Libeccio 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:16

