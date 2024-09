Previsioni Meteo Caltagirone: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Caltagirone si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con valori massimi intorno ai 27-28°C durante il pomeriggio. Il vento soffierà prevalentemente da ovest-nordovest con intensità moderata, mentre l’umidità relativa si attesterà su valori intorno al 35-40%.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalla notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +18-19°C. Il vento sarà moderato proveniente da ovest-nordovest.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i +24-25°C. Il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità moderata.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse e le temperature massime raggiungeranno i +27-28°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, mantenendo però la stessa direzione.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +20-22°C. Il vento potrebbe diminuire leggermente di intensità, ma resterà comunque proveniente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltagirone per Martedì 10 Settembre indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili e cielo generalmente sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.9° perc. +18.6° Assenti 14.3 ONO max 29.6 Maestrale 67 % 1009 hPa 4 cielo sereno +17.6° perc. +17.4° Assenti 10.1 O max 21.2 Ponente 75 % 1008 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 8.4 O max 13.3 Ponente 61 % 1009 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° Assenti 16.6 ONO max 17.7 Maestrale 45 % 1008 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +27.1° Assenti 12.3 NO max 18.1 Maestrale 35 % 1007 hPa 16 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 19.5 N max 20.3 Tramontana 43 % 1006 hPa 19 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° prob. 4 % 12 N max 23.8 Tramontana 66 % 1009 hPa 22 cielo sereno +20.5° perc. +20.5° Assenti 6.4 NNO max 12 Maestrale 73 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:13

