Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Caltanissetta si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore del giorno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 15,1°C a un massimo di 23,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, intorno a 1010 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai 13,3°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si attesterà attorno al 72%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 22,5°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con solo un 2% di nuvole nel cielo. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 11,7 km/h, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 55% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 21,2°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24,5 km/h, rendendo la giornata più ventilata. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il rischio di pioggia molto basso.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà ulteriormente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 93%. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a 16,2°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 27 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, portandosi al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole potranno approfittare della mattinata di Lunedì, mentre nel pomeriggio sarà consigliabile portare con sé un giubbotto leggero per affrontare il calo delle temperature.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.4 N max 5.3 Tramontana 70 % 1014 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +13.3° Assenti 4.2 NNO max 4.1 Maestrale 72 % 1014 hPa 7 cielo sereno +17.1° perc. +16.4° Assenti 3.3 NO max 4.1 Maestrale 58 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21.5° perc. +20.7° Assenti 9.1 OSO max 8.4 Libeccio 39 % 1012 hPa 13 poche nuvole +23.6° perc. +23° Assenti 17.2 OSO max 14.3 Libeccio 37 % 1010 hPa 16 nubi sparse +21.2° perc. +20.5° Assenti 21.7 O max 23.4 Ponente 44 % 1010 hPa 19 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° prob. 16 % 11.7 OSO max 23.3 Libeccio 60 % 1011 hPa 22 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° prob. 16 % 10.8 OSO max 23.9 Libeccio 71 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:05

