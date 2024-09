Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le 8:00, mantenendo sempre un cielo sereno e una bassa probabilità di precipitazioni. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 27°C, accompagnate da venti moderati. La sera si presenterà con temperature in calo, ma sempre sopra i 20°C, con condizioni di cielo sereno che continueranno a caratterizzare la giornata.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Caltanissetta godrà di un clima mite con temperature che varieranno da 18,8°C a 17,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo completamente sereno. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4,5 km/h e i 5,7 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1010 hPa.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire rapidamente. Alle 9:00, si registrerà una temperatura di 23,5°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Le condizioni di cielo sereno continueranno a persistere, con umidità che scenderà al 51% e una pressione atmosferica che rimarrà stabile. A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà i 26,4°C, con venti che si intensificheranno leggermente.

Il pomeriggio si preannuncia caldo, con temperature che toccheranno i 27°C alle 13:00 e i 27,3°C alle 14:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,8 km/h alle 14:00, mentre l’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi al 32%. Anche in questo periodo, non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà al 1%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 21°C alle 20:00. La brezza si farà più leggera, con velocità che scenderanno a 5,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo sereno fino a notte fonda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli sereni. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo questi giorni ideali per attività all’aperto. La stabilità atmosferica suggerisce che non ci saranno cambiamenti significativi nel breve termine, permettendo di godere di un clima estivo anche a Settembre.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.5° prob. 5 % 5.7 NNO max 5.5 Maestrale 84 % 1010 hPa 4 cielo sereno +17.5° perc. +17.6° prob. 5 % 4.7 NNO max 4.5 Maestrale 87 % 1010 hPa 7 cielo sereno +20.1° perc. +20° prob. 1 % 4.8 N max 5.1 Tramontana 70 % 1010 hPa 10 cielo sereno +24.8° perc. +24.5° prob. 1 % 3.8 OSO max 3.3 Libeccio 44 % 1010 hPa 13 cielo sereno +27° perc. +26.5° prob. 1 % 9.8 OSO max 9.3 Libeccio 33 % 1009 hPa 16 cielo sereno +25.2° perc. +25° Assenti 20.8 OSO max 18.8 Libeccio 46 % 1009 hPa 19 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° prob. 1 % 9.3 ONO max 15.8 Maestrale 65 % 1011 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +20° Assenti 4.5 ONO max 6.1 Maestrale 73 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:13

