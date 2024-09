Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Mercoledì 18 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Il pomeriggio porterà condizioni di cielo sereno, mentre la sera si chiuderà con un ritorno di nuvole. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 24°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 15,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’88%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, che porterà a condizioni di nubi sparse intorno all’01:00 e 02:00, con temperature che scenderanno leggermente fino a 14,9°C. La mattina inizierà con cielo coperto alle 06:00, ma già dalle 09:00 si prevede un miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 21,8°C e una copertura nuvolosa che scenderà al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno a partire dalle 16:00, con una temperatura massima di 24,4°C alle 12:00. Le condizioni di poche nuvole si manterranno fino alle 18:00, quando la temperatura scenderà a 19,6°C. La brezza vivace accompagnerà il pomeriggio, con velocità del vento che raggiungerà i 24,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,8°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà al 88%, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 73%. Le previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative durante la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta di Mercoledì 18 Settembre suggeriscono una giornata variabile, con un clima complessivamente gradevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un’alternanza di sole e nuvole. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre chi cerca un clima più fresco dovrà attendere l’arrivo di nuove perturbazioni nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15° perc. +14.9° prob. 13 % 0.1 ESE max 1.4 Scirocco 89 % 1014 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° prob. 5 % 0.6 O max 1.1 Ponente 90 % 1014 hPa 7 cielo coperto +17.8° perc. +17.5° prob. 11 % 3.4 SSO max 5.9 Libeccio 72 % 1015 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° prob. 11 % 14.4 SO max 20.4 Libeccio 45 % 1015 hPa 13 nubi sparse +24.2° perc. +23.7° prob. 39 % 22 SO max 24.1 Libeccio 39 % 1014 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +22° prob. 32 % 20.1 OSO max 20.2 Libeccio 45 % 1014 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 6.8 SO max 9 Libeccio 66 % 1015 hPa 22 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 2.8 OSO max 2.8 Libeccio 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:02

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.