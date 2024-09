Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 25 Settembre, Caltanissetta si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto e piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 24°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto verso la sera. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore pomeridiane, accompagnata da venti leggeri provenienti da sud-ovest.

Durante la notte, Caltanissetta avrà un clima piuttosto mite, con temperature che si attesteranno attorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 2,4 km/h, rendendo la situazione meteorologica tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle ore successive si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, con punte di 16,5 km/h, rendendo l’aria leggermente più fresca e gradevole. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà bassa fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, con accumuli di circa 0,18 mm. La situazione meteorologica sarà accompagnata da venti moderati, che contribuiranno a un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno gradualmente, con la cessazione delle piogge e un ritorno a cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 18°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature più stabili. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteorologiche, in particolare nel pomeriggio di Mercoledì, quando le piogge potrebbero manifestarsi. La settimana si prospetta quindi variabile, ma con tendenze positive verso un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.7° perc. +17.6° Assenti 3.5 E max 3.5 Levante 78 % 1017 hPa 4 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 1.2 S max 1.8 Ostro 79 % 1018 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.1° Assenti 4.9 SSO max 7.1 Libeccio 68 % 1018 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.1° Assenti 13.1 SO max 18.8 Libeccio 49 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +22.9° perc. +22.9° 0.18 mm 17.5 OSO max 21 Libeccio 60 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° prob. 37 % 6.1 SO max 6.7 Libeccio 65 % 1017 hPa 19 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° prob. 4 % 6.3 SO max 6.7 Libeccio 79 % 1019 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.6° Assenti 2.6 OSO max 2.7 Libeccio 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:51

