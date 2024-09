Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Con il passare delle ore, il tempo migliorerà, portando a un pomeriggio con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 20°C. La sera si prevede serena, con temperature in calo fino a 16°C.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche a Caltanissetta saranno caratterizzate da pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si manterrà attorno ai 19,3°C, con una temperatura percepita di 19,2°C. La velocità del vento sarà di circa 6,6 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 10,2 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 72%, e si registreranno piccole precipitazioni, con un accumulo di 0,84 mm.

Nella mattina, la situazione non cambierà molto, con pioggia leggera che continuerà fino alle 08:00. Le temperature scenderanno leggermente, arrivando a 17,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 3,9 km/h. A partire dalle 09:00, le condizioni inizieranno a migliorare, con una transizione verso un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature saliranno fino a 20,3°C. La copertura nuvolosa diminuirà al 53%, e il vento sarà debole, con velocità di circa 2,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità scenderà al 60%, rendendo il clima più gradevole.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 16°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 10%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 2,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni mostrano un miglioramento generale. Dopo una giornata di piogge, si prevede un fine settimana con condizioni più stabili e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. Gli amanti del sole potranno approfittare di un clima più favorevole, con cieli sereni e temperature gradevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.41 mm 7.1 SSO max 14 Libeccio 75 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +17.9° perc. +17.9° 0.83 mm 5.7 OSO max 8.1 Libeccio 80 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.3° 0.75 mm 3.9 SO max 4.5 Libeccio 84 % 1015 hPa 10 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 80 % 3.2 N max 7.4 Tramontana 74 % 1015 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° prob. 1 % 4.4 N max 6.3 Tramontana 72 % 1016 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 2.7 SSO max 5.1 Libeccio 59 % 1016 hPa 19 cielo sereno +17.6° perc. +17.3° Assenti 1.9 S max 3.1 Ostro 74 % 1018 hPa 22 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 3.2 ENE max 3.2 Grecale 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:59

