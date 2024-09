Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Caltanissetta di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di cielo coperto e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno temperature miti, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Il pomeriggio porterà un incremento della nuvolosità, con possibilità di pioggia leggera in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, Caltanissetta godrà di un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che varieranno da +17,4°C a +16,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, oscillando tra il 2% e il 58%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno fino a un massimo di +24,6°C alle 12:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che varieranno tra 5,1 km/h e 11,6 km/h. L’umidità si ridurrà gradualmente, ma rimarrà comunque sopra il 40%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a +20,9°C alle 17:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma la nuvolosità aumenterà, raggiungendo il 94% di copertura. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

La sera, dalle 18:00 in poi, si assisterà a un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,3°C e +18,7°C, con un’umidità che raggiungerà il 81%. Le piogge saranno leggere, con accumuli di circa 0,14 mm attesi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caltanissetta nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Domani, la situazione meteo potrebbe continuare a variare, con un cielo che potrebbe rimanere nuvoloso e ulteriori precipitazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non garantiranno cieli sereni nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.1° perc. +17° Assenti 5.5 NNE max 5.4 Grecale 81 % 1018 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 6.3 NE max 6.1 Grecale 84 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 5.3 ENE max 6.2 Grecale 71 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 11.6 SSE max 9.2 Scirocco 50 % 1019 hPa 13 nubi sparse +24.9° perc. +24.5° prob. 6 % 11.8 S max 8.1 Ostro 40 % 1017 hPa 16 cielo coperto +22.3° perc. +22° prob. 4 % 13 S max 11.8 Ostro 54 % 1018 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° Assenti 4.6 S max 7.4 Ostro 77 % 1020 hPa 22 pioggia leggera +18.7° perc. +18.7° 0.14 mm 4.3 SE max 8.5 Scirocco 81 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:57

