Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani sabato 28 settembre

Nella giornata di Sabato 28 Settembre, Caltanissetta si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano un calo delle temperature, che si attesteranno su valori più freschi rispetto alla mattina.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili intorno ai 20°C, con cieli sereni e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 30,3°C intorno a mezzogiorno. I cieli rimarranno sereni, con una copertura nuvolosa molto bassa, attorno al 2%. La brezza leggera proveniente da Ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole, con un’umidità che scenderà fino al 28%.

Nel pomeriggio, però, la situazione cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà a oltre il 97%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 25,7°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 24,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, fino al 16%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a 19,2°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, e il vento continuerà a soffiare moderato da Nord-Ovest. La visibilità sarà buona, ma la sensazione di frescura si farà sentire, rendendo la serata più fresca rispetto alla giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Caltanissetta indicano un inizio di giornata piacevole, ma con un netto cambiamento nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 3 O max 3.1 Ponente 74 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +19.3° Assenti 4.2 ONO max 4.1 Maestrale 74 % 1014 hPa 7 cielo sereno +23.1° perc. +22.9° Assenti 5.1 NNO max 6.5 Maestrale 55 % 1014 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +27.9° Assenti 11.6 ONO max 13.9 Maestrale 30 % 1014 hPa 13 cielo coperto +30.4° perc. +29° prob. 8 % 18 O max 23 Ponente 28 % 1013 hPa 16 cielo coperto +25.7° perc. +25.6° prob. 6 % 17.2 NO max 20.8 Maestrale 49 % 1014 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 16 % 12.7 NNO max 23.9 Maestrale 73 % 1016 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 12 % 9.8 NNO max 22.8 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:47

