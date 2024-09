Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Camaiore di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 40 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Nella mattina, il maltempo continuerà a dominare, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19-20°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%. La velocità del vento si manterrà sui 23 km/h, con direzione prevalentemente sud-ovest. A partire dalle 11:00, si prevede una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni, ma il cielo rimarrà comunque coperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con momenti di pioggia moderata attorno alle 15:00. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 19°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno arrivare fino a 30 km/h. La situazione meteo rimarrà instabile, con possibilità di piogge intermittenti fino a sera.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, accompagnate da un cielo coperto. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque presente, creando una sensazione di fresco. L’umidità rimarrà alta, intorno al 80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Camaiore di Giovedì 12 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da maltempo persistente, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.8° 0.93 mm 23.3 SSO max 40.4 Libeccio 87 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.84 mm 22.7 SO max 35.5 Libeccio 85 % 1004 hPa 7 pioggia leggera +19.8° perc. +20° 0.33 mm 23.3 SO max 35.9 Libeccio 84 % 1004 hPa 10 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 60 % 23.9 SO max 36.1 Libeccio 72 % 1005 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° prob. 20 % 19 SO max 30.3 Libeccio 68 % 1004 hPa 16 pioggia leggera +19.2° perc. +19.2° 0.71 mm 19.4 SO max 29.2 Libeccio 74 % 1004 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 38 % 20.7 OSO max 31.7 Libeccio 76 % 1005 hPa 22 pioggia leggera +17.4° perc. +17.2° 0.27 mm 2.4 O max 10.7 Ponente 78 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:29

