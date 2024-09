Previsioni Meteo Camaiore: tutti i dettagli per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Camaiore si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile, con piogge leggere che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 16°C e 18°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con cieli coperti e piogge intermittenti.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La pioggia leggera inizierà a manifestarsi intorno alle 04:00, portando a una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h da est.

Nella mattina, il meteo continuerà a presentarsi instabile, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà giornata. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 16°C, con una percezione leggermente più bassa a causa dell’umidità che si aggirerà intorno all’87%. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni, seppur leggere, si accumuleranno progressivamente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18°C, mentre l’umidità rimarrà alta. La direzione del vento si manterrà prevalentemente da sud-est, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h.

La sera porterà un ritorno a cieli coperti, con piogge che riprenderanno a manifestarsi, specialmente dopo le 22:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, e l’umidità continuerà a mantenersi su valori elevati. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Camaiore nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché l’umidità elevata e le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani si prevede un leggero miglioramento, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a far visita alla località nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Camaiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° prob. 19 % 5.1 E max 6.2 Levante 81 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.19 mm 5.8 E max 6.9 Levante 83 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +16.1° perc. +16° 0.15 mm 8.1 E max 10.7 Levante 87 % 1017 hPa 10 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.6 mm 7.1 E max 9.4 Levante 92 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +17.1° perc. +17.2° 0.15 mm 4.8 SE max 10.3 Scirocco 91 % 1015 hPa 16 pioggia leggera +18° perc. +18.2° 0.17 mm 5 SSE max 9.8 Scirocco 90 % 1014 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 15 % 5.2 SSE max 9.7 Scirocco 93 % 1013 hPa 22 pioggia leggera +17.2° perc. +17.4° 0.13 mm 5.6 SSO max 8.9 Libeccio 93 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:54

