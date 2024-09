Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un progressivo miglioramento, con l’arrivo di ampie schiarite. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, le condizioni meteo saranno di cielo coperto, con una temperatura di circa 14,7°C e un’umidità che si attesterà attorno al 53%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Est, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. Con il passare delle ore, a partire dalle prime luci dell’alba, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Alle 06:00, la temperatura si alzerà leggermente, raggiungendo 14,3°C, mentre l’umidità scenderà al 57%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno tra 18,5°C e 23,2°C. La brezza leggera, proveniente prevalentemente da Ovest, accompagnerà la giornata, rendendo l’aria fresca e piacevole. Le condizioni di sereno si stabilizzeranno intorno alle 13:00, con una temperatura massima di 23,6°C e un’umidità che si manterrà attorno al 40%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo completamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La brezza si intensificherà leggermente, raggiungendo punte di 10,8 km/h. L’umidità inizierà a risalire, ma rimarrà comunque in valori accettabili, attorno al 45%.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,9°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, arrivando al 77%, ma senza compromettere il comfort. Il vento si manterrà debole, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Domenica 15 Settembre si presenteranno favorevoli, con un clima ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione meteorologica per godere di attività all’aperto, mentre l’umidità non risulterà eccessiva.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.4° perc. +13.2° Assenti 1.4 E max 3.2 Levante 54 % 1015 hPa 4 nubi sparse +13.2° perc. +12.1° Assenti 0.6 NE max 2.1 Grecale 57 % 1015 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +15.2° Assenti 2.5 E max 3.2 Levante 51 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +20.9° Assenti 5 OSO max 8.4 Libeccio 44 % 1014 hPa 13 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 7.8 OSO max 8.4 Libeccio 40 % 1013 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 10 OSO max 11.4 Libeccio 52 % 1012 hPa 19 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 1.2 SSE max 3.9 Scirocco 71 % 1014 hPa 22 cielo sereno +16.2° perc. +15.8° Assenti 2 ENE max 3.7 Grecale 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:20

