Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 22 Settembre, Campi Bisenzio si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà intorno ai 25°C durante le ore centrali della giornata, con un leggero calo nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% in serata, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 17%. La ventilazione sarà debole, con velocità che varieranno tra 1 km/h e 8,7 km/h, prevalentemente da direzione ovest.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa si presenterà variabile, con nubi sparse che si intensificheranno nel corso della mattinata. Nella mattina, si registrerà un incremento della temperatura, che raggiungerà circa 21°C entro le ore centrali. Il cielo sarà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 88%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco di 25,6°C alle ore 13:00. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 95%. Le probabilità di pioggia rimarranno contenute, con valori che non supereranno il 14%. La ventilazione sarà debole, contribuendo a un clima piuttosto umido, con un’umidità che si manterrà attorno al 47%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà, arrivando a valori superiori all’80%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° Assenti 5 NE max 5.7 Grecale 78 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 5.1 NE max 6.2 Grecale 78 % 1019 hPa 7 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 4.7 NE max 7.1 Grecale 66 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.3° perc. +23° Assenti 1.2 SE max 3.5 Scirocco 51 % 1018 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +25.4° prob. 6 % 3.8 O max 8.7 Ponente 47 % 1016 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +22.7° prob. 17 % 8.7 OSO max 15.5 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 2.6 SO max 4.3 Libeccio 77 % 1016 hPa 22 cielo coperto +19.2° perc. +19.4° Assenti 1.5 OSO max 2.5 Libeccio 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 19:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.