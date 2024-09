Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Giovedì 26 Settembre a Campi Bisenzio si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un’alternanza di nuvole e qualche pioggia leggera. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,3°C e i 25,3°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, con momenti di cielo coperto e schiarite nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, e la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno fino a 21,8°C entro le ore centrali della mattinata. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 13,8 km/h, e l’umidità inizierà a scendere. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera probabilità di pioggia, che si concretizzerà nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera tra le 11:00 e le 12:00, portando a un incremento della temperatura fino a 25,3°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, lasciando spazio a nubi sparse. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 20 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Il vento si farà sentire, con raffiche che potranno arrivare fino a 36 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 70%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza del vento.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.7° perc. +16.8° Assenti 3.8 SSE max 6.9 Scirocco 89 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.3° perc. +16.4° Assenti 3.9 S max 8.9 Ostro 93 % 1014 hPa 7 cielo coperto +18.3° perc. +18.5° prob. 2 % 5.3 S max 13.5 Ostro 86 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 6 % 14.4 SSO max 24.7 Libeccio 70 % 1013 hPa 13 nubi sparse +25.3° perc. +25.4° prob. 14 % 17.1 SO max 31.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 16 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° prob. 6 % 17.4 SSO max 32.3 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 2 % 9.2 SSO max 30.7 Libeccio 68 % 1011 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° Assenti 11 SSO max 35.9 Libeccio 76 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.