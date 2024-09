Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a Campi Bisenzio indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con un lieve calo nel tardo pomeriggio a causa delle piogge attese.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-27°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 50%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso delle ore. Le temperature massime saranno di circa 32-33°C, con venti provenienti da Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica tenderà a diminuire fino a 1010hPa.

Nella sera, il cielo resterà coperto con una probabilità di piogge deboli. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 23°C. I venti soffieranno da Est – Nord Est, con un’umidità che si manterrà intorno al 70% e una pressione atmosferica stabile a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Campi Bisenzio indicano un inizio settimana instabile, con possibili precipitazioni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per eventuali variazioni e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.1° perc. +24.1° Assenti 1.3 NNE max 2.2 Grecale 59 % 1012 hPa 4 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 1.4 ENE max 2.5 Grecale 60 % 1012 hPa 7 cielo coperto +25.7° perc. +25.8° prob. 13 % 3.1 SSO max 4.9 Libeccio 54 % 1014 hPa 10 cielo coperto +30.3° perc. +30° Assenti 7.5 SSO max 8.6 Libeccio 40 % 1013 hPa 13 cielo coperto +32.9° perc. +32.1° prob. 8 % 8.4 SO max 12.9 Libeccio 31 % 1012 hPa 16 pioggia leggera +28.1° perc. +28.4° 0.5 mm 6.8 S max 15.7 Ostro 49 % 1012 hPa 19 cielo coperto +23° perc. +23.2° prob. 12 % 4.9 ENE max 7.4 Grecale 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +22.1° perc. +22.3° prob. 4 % 2.7 NNE max 4.5 Grecale 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.