Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio con nuvolosità variabile e un progressivo aumento delle precipitazioni nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco nel pomeriggio, mentre la sera porterà con sé piogge leggere.

Durante la notte, si registrerà un cielo inizialmente coperto, con una temperatura di circa +18,4°C e una copertura nuvolosa del 94%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 1,9 km/h, proveniente da Est, con una probabilità di precipitazioni del 30%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà fino a raggiungere i 25,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 55%, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori intorno al 6%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con un incremento della copertura nuvolosa fino a 75% e un abbassamento delle temperature a 24,3°C alle 15:00. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che salirà fino al 36%, con venti provenienti da Ovest-Sud-Ovest a 7,1 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. A partire dalle 18:00, si registreranno precipitazioni con intensità crescente, raggiungendo i 0,6 mm di pioggia entro le 23:00. Le temperature scenderanno fino a +18,3°C, con un’alta umidità che toccherà il 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Lunedì 23 Settembre evidenziano un inizio di giornata relativamente tranquillo, ma con un netto cambiamento nel pomeriggio e in serata, quando le piogge diventeranno predominanti. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.1° perc. +18.4° prob. 2 % 2 ESE max 2.4 Scirocco 92 % 1015 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16.9° prob. 3 % 2.7 ESE max 3.7 Scirocco 93 % 1015 hPa 7 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° Assenti 2.5 E max 4.4 Levante 86 % 1014 hPa 10 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 3.4 SSE max 7.3 Scirocco 57 % 1014 hPa 13 nubi sparse +25.8° perc. +25.7° prob. 31 % 6 SO max 12.6 Libeccio 46 % 1011 hPa 16 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 47 % 7.2 OSO max 11.3 Libeccio 61 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.37 mm 4.6 SO max 6.5 Libeccio 82 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.51 mm 4.8 SSO max 7.2 Libeccio 92 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:05

