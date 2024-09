Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Campi Bisenzio si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con prevalenza di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge intermittenti che continueranno a influenzare il clima fino alla mattina. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle ore notturne. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre i venti si presenteranno moderati, provenienti prevalentemente da sud-ovest.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera con una temperatura che si attesterà attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, circa 92%, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 6,3 km/h. Con l’arrivo dell’alba, la situazione non migliorerà significativamente; infatti, anche nella mattina, si continueranno a registrare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 21,9°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e il vento si intensificherà, raggiungendo i 22 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,5°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. I venti continueranno a soffiare da ovest-sud-ovest, con intensità che potrà raggiungere i 20 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e i venti si faranno più leggeri, con velocità di circa 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità continuerà a mantenersi su livelli elevati.

In conclusione, le previsioni meteo per Campi Bisenzio indicano una giornata prevalentemente nuvolosa con piogge leggere, seguita da un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Domani, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, mentre dopodomani si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione dell’umidità. Gli amanti del sole dovranno pazientare ancora un po’, ma le prospettive per i prossimi giorni sembrano promettenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.8° perc. +17.1° prob. 50 % 6.3 SSO max 15.7 Libeccio 98 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +16.9° perc. +17.1° 0.2 mm 8.7 SSO max 19.4 Libeccio 97 % 1010 hPa 7 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.13 mm 9.9 SSO max 27.3 Libeccio 90 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.35 mm 19.9 OSO max 39.2 Libeccio 75 % 1013 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° prob. 10 % 22.2 OSO max 38.8 Libeccio 51 % 1012 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.6° prob. 7 % 15 OSO max 35.5 Libeccio 65 % 1013 hPa 19 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 6 % 4 SSO max 7.1 Libeccio 78 % 1014 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 18 % 4.8 S max 6.6 Ostro 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 19:04

