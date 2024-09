Previsioni Meteo Campi Bisenzio: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campi Bisenzio di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +17,1°C. La situazione migliorerà progressivamente, portando a una mattina con cielo sereno e temperature che raggiungeranno i +20,3°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19,1°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza. La sera si presenterà fresca, con temperature che scenderanno fino a +14,8°C.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, Campi Bisenzio avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +18,3°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,9 km/h da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 38,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse fino alle ore 11:00, quando si passerà a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +20,3°C a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 28 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 51%.

Il pomeriggio si preannuncia sereno, con un cielo completamente sereno e temperature che scenderanno leggermente fino a +19,1°C alle ore 15:00. La brezza si farà sentire, con una velocità del vento di circa 16,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 60%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che toccheranno i +15,1°C alle ore 21:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento saranno molto calme, con velocità che scenderanno fino a 1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Campi Bisenzio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, poiché nei giorni successivi non si intravedono perturbazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° Assenti 11.4 SO max 38.4 Libeccio 78 % 1010 hPa 4 poche nuvole +17.1° perc. +16.8° Assenti 16.8 OSO max 49.4 Libeccio 74 % 1010 hPa 7 nubi sparse +17.9° perc. +17.3° prob. 3 % 18 OSO max 43.6 Libeccio 59 % 1011 hPa 10 nubi sparse +20.1° perc. +19.6° prob. 6 % 28 OSO max 41.1 Libeccio 55 % 1011 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +19.5° Assenti 21.6 OSO max 31.8 Libeccio 52 % 1011 hPa 16 cielo sereno +18.3° perc. +18° Assenti 12.8 OSO max 18.8 Libeccio 66 % 1013 hPa 19 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 1 SE max 3.3 Scirocco 79 % 1015 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 3.8 NE max 4.1 Grecale 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:56

