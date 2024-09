Previsioni Meteo Campi Bisenzio: tutti i dettagli per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Campi Bisenzio mostrano un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere che si attenueranno gradualmente nel corso della mattina. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con la possibilità di qualche pioviggine isolata. La situazione migliorerà ulteriormente in serata, con poche nuvole e condizioni atmosferiche più stabili.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, è prevista pioggia moderata con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con venti che soffieranno principalmente da Sud – Sud Est a velocità variabile tra i 6 e i 30 km/h.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le piogge si attenueranno progressivamente, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a +25°C, con venti che ruoteranno da Ovest – Sud Ovest a velocità comprese tra i 12 e i 40 km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature intorno ai +24°C. I venti soffieranno prevalentemente da Sud Ovest a velocità tra i 15 e i 25 km/h, con la possibilità di qualche pioviggine isolata.

Infine, in serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nubi e condizioni atmosferiche più stabili. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con venti che proveniranno da diverse direzioni a velocità comprese tra i 2 e i 4 km/h.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Campi Bisenzio, possiamo osservare un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Campi Bisenzio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.5° perc. +21.1° 0.53 mm 7.9 S max 15.3 Ostro 97 % 1006 hPa 4 pioggia leggera +20.2° perc. +20.8° 0.15 mm 8.2 SSO max 20.4 Libeccio 96 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +21° perc. +21.5° 0.38 mm 18.2 OSO max 40.8 Libeccio 90 % 1005 hPa 10 nubi sparse +25° perc. +25.1° prob. 56 % 24.7 OSO max 39.2 Libeccio 57 % 1005 hPa 13 nubi sparse +23.8° perc. +23.8° prob. 20 % 17.2 OSO max 26.1 Libeccio 62 % 1004 hPa 16 pioggia leggera +22.7° perc. +23° 0.12 mm 12 SO max 18.1 Libeccio 75 % 1004 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +20.6° Assenti 4.2 SE max 6.6 Scirocco 84 % 1006 hPa 22 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° Assenti 2.1 E max 2.8 Levante 83 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.