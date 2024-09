Previsioni Meteo Campobasso: il bollettino per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso indicano una settimana con variazioni climatiche. Si prevedono cieli coperti con possibili precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai valori tipici di fine estate, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà variabile, con valori che oscillano tra il 30% e il 75%. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di essere preparati per eventuali cambiamenti improvvisi nel meteo.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Campobasso, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C, con una percezione di +18,9°C. Il vento soffierà a 4,4km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 5,1km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 100%, con temperature in aumento fino a +28,5°C. La percezione sarà di +27,6°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,2km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 32%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 100%, con possibili precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di +29°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 10,5km/h, con raffiche fino a Assenti. L’umidità aumenterà al 31%.

Sera: In serata il cielo sarà ancora coperto al 99%, con temperature intorno ai +19,7°C. La percezione sarà di +19,5°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 3,3km/h. L’umidità sarà del 70%.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Campobasso, il cielo sarà coperto al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +19°C, con una percezione di +18,9°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 4,1km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 100%, con temperature in aumento fino a +28,5°C. La percezione sarà di +22,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 56%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà coperto al 85%, con possibili precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di +29,2°C, con una percezione di +28°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 8,7km/h, con raffiche fino a Assenti. L’umidità aumenterà al 30%.

Sera: In serata il cielo sarà nubi sparse al 45%, con temperature intorno ai +19°C. La percezione sarà di +18,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 3,9km/h. L’umidità sarà del 72%.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Campobasso, il cielo sarà nubi sparse al 34%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,8°C, con una percezione di +17,5°C. Il vento soffierà da Ovest a 4,4km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno al 8%, con temperature stabili intorno ai +17,6°C. La percezione sarà di +17,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,3km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 75%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse al 76%, con temperature massime di +29,2°C. La percezione sarà di +28°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a 8,7km/h, con raffiche fino a Assenti. L’umidità aumenterà al 30%.

Sera: In serata il cielo sarà nubi sparse al 45%, con temperature intorno ai +19°C. La percezione sarà di +18,8°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 3,9km/h. L’umidità sarà del 72%.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Campobasso, il cielo sarà poche nuvole al 13%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,9°C, con una percezione di +17,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 5,6km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo coperto al 98%, con temperature stabili intorno ai +17,8°C. La percezione sarà di +17,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,9km/h da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 73%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 86%, con possibili precipitazioni leggere. Le temperature massime saranno di +20,6°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 7,8km/h. L’umidità sarà del 70%.

Sera: In serata il cielo sarà coperto al 100%, con temperature intorno ai +22,8°C. La percezione sarà di +22,6°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 1,6km/h. L’umidità sarà del 53%.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Campobasso, si prevedono condizioni variabili con possibili precipitazioni leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente.

