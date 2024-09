Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Campobasso di Giovedì 12 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa e da precipitazioni nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22,5°C nel pomeriggio. I venti, prevalentemente da Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, passando da una brezza tesa a raffiche più forti.

Nella notte, le condizioni meteo saranno inizialmente favorevoli, con un cielo sereno e una temperatura di circa 14,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 4%, e i venti soffieranno a una velocità di 11,4 km/h. Con il passare delle ore, si assisterà a un incremento della nuvolosità, che porterà a un cielo parzialmente nuvoloso nella mattina. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,4°C entro le 08:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 17%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenzieranno un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà sempre più nuvoloso. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19,5°C alle 15:00. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest, con intensità che varierà tra 23 km/h e 28,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 27%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente. Il cielo sarà completamente coperto e si prevedono piogge, che inizieranno come pioggia leggera alle 21:00 e si intensificheranno fino a diventare moderata e forte nelle ore successive. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14,7°C, mentre l’umidità salirà fino a raggiungere il 96%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Campobasso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da Venerdì, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Giovedì, poiché le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Domani, ci si aspetta un clima più stabile, mentre nei giorni successivi si prevede un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.9° perc. +14.9° Assenti 11.4 SO max 14.8 Libeccio 95 % 1010 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.4° Assenti 12.9 SO max 18.4 Libeccio 96 % 1009 hPa 6 nubi sparse +16.4° perc. +16.3° Assenti 14.2 SO max 29 Libeccio 84 % 1009 hPa 9 cielo sereno +21.6° perc. +21.3° prob. 17 % 25.3 SO max 39.5 Libeccio 56 % 1008 hPa 12 nubi sparse +22.2° perc. +21.9° prob. 22 % 28.7 SO max 39.7 Libeccio 55 % 1008 hPa 15 cielo coperto +19.5° perc. +19.2° prob. 27 % 23.3 SO max 35.7 Libeccio 64 % 1008 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 27 % 12.4 SSO max 20 Libeccio 85 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +14.9° perc. +14.7° 0.16 mm 11.4 SSO max 20.4 Libeccio 87 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.