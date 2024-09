Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Campobasso si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento delle temperature nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano una transizione da condizioni di cielo coperto durante la notte a un progressivo diradamento delle nuvole, che porterà a un cielo sereno nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C nel momento di massima esposizione al sole, mentre le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando tra il 46% e il 96%.

Durante la notte, Campobasso avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 14,4°C e una copertura nuvolosa del 90%. La velocità del vento si manterrà attorno agli 11,5 km/h, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 15,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi attorno al 18%.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 18%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest, con intensità che varierà tra i 10,9 km/h e i 18,9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, con valori inferiori al 4%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che toccheranno i 22°C. La brezza vivace accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si attesterà intorno ai 18,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%, favorendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi sui 14°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con nubi sparse che aumenteranno leggermente in copertura, raggiungendo il 68%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno agli 8,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Campobasso indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una prevalenza di cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +14.4° prob. 18 % 11.5 SO max 15.1 Libeccio 96 % 1013 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.3° prob. 21 % 11.6 SO max 16.8 Libeccio 96 % 1012 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +15° prob. 21 % 10.9 SO max 17.9 Libeccio 92 % 1012 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +19.9° prob. 8 % 14.8 SO max 22.5 Libeccio 62 % 1013 hPa 12 poche nuvole +22.1° perc. +21.6° prob. 4 % 18.9 SO max 21.3 Libeccio 47 % 1013 hPa 15 cielo sereno +20° perc. +19.6° prob. 27 % 17.1 SO max 19.3 Libeccio 57 % 1013 hPa 18 poche nuvole +14.7° perc. +14.6° prob. 22 % 8.6 SO max 8.7 Libeccio 89 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° prob. 1 % 8.9 SO max 9.8 Libeccio 95 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:50

