Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani domenica 15 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest. La mattina si prevede un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una leggera ventilazione. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con cieli prevalentemente sereni e qualche nuvola sparsa. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Canicattì godrà di un cielo sereno con una temperatura di 15,7°C e una leggera brezza da Nord-Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di 6%. Con il passare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 15°C fino alle prime luci dell’alba.

La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19,1°C, con un’umidità del 46% e una leggera brezza. Proseguendo verso il mezzogiorno, il termometro salirà fino a 23°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 2%. Le condizioni di previsione del tempo rimarranno stabili, senza alcuna probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 22-23°C, con cieli sereni e una leggera intensificazione del vento, che raggiungerà i 20 km/h. La brezza vivace contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, mentre l’umidità si attesterà intorno al 39%.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Nord. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Canicattì indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 23°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di settimana all’insegna della stabilità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.3° perc. +14.6° prob. 6 % 8 NO max 11.7 Maestrale 65 % 1016 hPa 4 cielo sereno +14.6° perc. +13.8° prob. 4 % 6.8 NNO max 7.2 Maestrale 67 % 1016 hPa 7 cielo sereno +17.6° perc. +16.8° Assenti 7.2 NO max 12.5 Maestrale 53 % 1016 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.6° prob. 1 % 11.8 ONO max 13.6 Maestrale 38 % 1015 hPa 13 cielo sereno +23.2° perc. +22.5° prob. 2 % 16.3 ONO max 20.5 Maestrale 35 % 1014 hPa 16 poche nuvole +21.3° perc. +20.7° prob. 1 % 16.7 ONO max 24 Maestrale 47 % 1014 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 11.6 N max 21.4 Tramontana 54 % 1015 hPa 22 cielo sereno +17.2° perc. +16.5° Assenti 5.8 N max 6 Tramontana 58 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:08

