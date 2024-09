Previsioni Meteo Canicattì: il bollettino per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e qualche pioggia leggera, mentre nella mattina il cielo si schiarirà, dando spazio a un clima soleggiato. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, mantenendosi stabili fino a sera. La sera si prevede tranquilla, con temperature in calo ma ancora piacevoli.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Canicattì presenterà un cielo sereno con una temperatura di +19,3°C e una leggera brezza da ovest. Le nubi sparse si faranno più presenti nelle ore successive, con una temperatura che scenderà leggermente a +19,2°C alle 01:00. La pioggia leggera si manifesterà intorno alle 04:00, portando con sé una temperatura di +19,7°C. Tuttavia, le precipitazioni saranno minime, con un’intensità di 0,11mm.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e le temperature inizieranno a salire. Alle 07:00, il termometro segnerà +21,7°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà +24,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,5 km/h alle 10:00, mantenendo una direzione prevalentemente da ovest-nordovest. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 6%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato. Alle 13:00, la temperatura si attesterà a +25°C, con un’umidità del 40% e un vento fresco che soffierà a 32,5 km/h. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma rimarranno comunque gradevoli, con valori che si manterranno tra +24,6°C e +22,8°C fino alle 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +18°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole conclusione della giornata. La velocità del vento continuerà a diminuire, mantenendo comunque una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Domani, si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi lievi variazioni, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di autunno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.3° perc. +19.4° Assenti 12.3 O max 26 Ponente 78 % 1013 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19.4° prob. 20 % 11.7 O max 30.7 Ponente 83 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +20.5° perc. +20.6° 0.36 mm 18.4 O max 32.7 Ponente 76 % 1013 hPa 9 poche nuvole +23.6° perc. +23.3° prob. 35 % 26.8 ONO max 40 Maestrale 51 % 1013 hPa 12 cielo sereno +25.2° perc. +24.8° prob. 35 % 30.3 ONO max 42.8 Maestrale 40 % 1013 hPa 15 cielo sereno +23.8° perc. +23.3° Assenti 30.4 ONO max 40.6 Maestrale 39 % 1012 hPa 18 cielo sereno +20.2° perc. +19.6° Assenti 22.4 ONO max 30.2 Maestrale 52 % 1014 hPa 21 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 18.5 NO max 37.2 Maestrale 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.