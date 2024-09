Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 23,4°C durante le diverse fasce orarie. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nella maggior parte della giornata. I venti si presenteranno leggeri, con velocità variabili tra i 4 km/h e i 15,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con un cielo completamente coperto e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’85%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto gradevole nonostante la copertura nuvolosa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21,5°C entro le 08:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione graduale dell’umidità. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con picchi che potrebbero arrivare a 23,4°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa non accennerà a diradarsi, mantenendo il cielo grigio. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escludono brevi rovesci, soprattutto nel tardo pomeriggio. L’umidità si attesterà intorno al 61%, rendendo l’aria leggermente afosa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. I venti si manterranno deboli, rendendo la serata tranquilla e senza particolari eventi atmosferici da segnalare.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canicattì nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile prepararsi a una settimana con condizioni simili, caratterizzate da un clima fresco e umido, ideale per attività all’aperto ma con la necessità di tenere a mente la possibilità di brevi rovesci.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Canicattì

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 13 % 4.8 SE max 7.1 Scirocco 86 % 1019 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 17 % 5.9 ESE max 7.6 Scirocco 87 % 1018 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 19 % 4.8 ESE max 6.6 Scirocco 74 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23.4° perc. +23.3° prob. 23 % 12.7 SSE max 11.2 Scirocco 56 % 1018 hPa 13 cielo coperto +22° perc. +21.9° prob. 43 % 10.8 S max 10.5 Ostro 63 % 1017 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.9° prob. 55 % 5.5 S max 4.4 Ostro 61 % 1016 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 14 % 5.4 SE max 7.5 Scirocco 74 % 1017 hPa 22 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 10 % 3.5 SE max 5.2 Scirocco 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:57

