Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Canicattì indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 23,9°C entro le 9:00, mantenendo una copertura nuvolosa pari a 0%. Nel pomeriggio, si prevede un picco di temperatura di 26,6°C alle 12:00, con venti che si intensificheranno, raggiungendo i 24,7 km/h alle 15:00. La sera si presenterà con temperature in calo, ma sempre sotto un cielo sereno.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 20°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. La mattina si aprirà con un clima gradevole, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 8:00, il termometro segnerà 22,4°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 25,1°C. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 4,7 km/h e i 9,5 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si farà più caldo, con temperature che toccheranno il massimo di 26,6°C alle 12:00. I venti diventeranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 27,3 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo al sole di riscaldare l’atmosfera. Alle 17:00, la temperatura scenderà a 23,4°C, ma il cielo continuerà a rimanere sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C alle 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1010 hPa, mentre l’umidità varierà tra il 60% e il 72%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Canicattì indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, mantenendo sempre un clima secco e soleggiato. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate ideali per attività all’aperto, mentre le notti continueranno a essere fresche e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° prob. 1 % 7.6 NO max 8.9 Maestrale 77 % 1010 hPa 4 cielo sereno +18.7° perc. +18.7° prob. 1 % 5.4 NNO max 5.9 Maestrale 81 % 1010 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 5.6 NNO max 6.3 Maestrale 68 % 1010 hPa 10 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° Assenti 6.5 O max 5.9 Ponente 46 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 17.5 O max 15.6 Ponente 42 % 1010 hPa 16 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 25.6 O max 27.3 Ponente 52 % 1010 hPa 19 cielo sereno +21.7° perc. +21.6° Assenti 14.7 ONO max 23.1 Maestrale 64 % 1011 hPa 22 cielo sereno +20.1° perc. +20° Assenti 11.8 ONO max 19.7 Maestrale 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:14

