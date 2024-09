Previsioni Meteo Canicattì: tutti i dettagli per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa +19,6°C, con una copertura nuvolosa del 29%. Si prevedono piogge leggere tra l’01:00 e le 04:00, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 65%. La mattina porterà cieli sereni e temperature che varieranno da +19,6°C a +24,4°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 13%. Sabato, il cielo rimarrà sereno, con temperature intorno ai 16,7°C e una copertura nuvolosa minima. Domenica, si inizierà con cieli sereni e temperature di circa 15,8°C, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative durante il fine settimana.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +19,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 29%, mentre la velocità del vento raggiungerà i 13 km/h proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 3%. Con il passare delle ore, la situazione meteo cambierà leggermente: tra l’01:00 e le 04:00, si verificheranno piogge leggere, con una temperatura che si manterrà intorno ai +19,6°C e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 65%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,2 km/h alle 03:00.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà, mostrando nubi sparse e temperature che varieranno da +19,6°C a +24,4°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 47% al 13%. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 21,9 km/h e i 34 km/h, con direzione prevalentemente Ovest-Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà praticamente assente durante questa fascia oraria.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con temperature che toccheranno i 24,4°C alle 13:00 e scenderanno a 21,6°C entro le 16:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 4%. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 47,1 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C alle 18:00 e scenderanno a 17,3°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa sarà assente e la probabilità di pioggia rimarrà a 0%. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra i 19 km/h e i 24,3 km/h.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 16,7°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con valori che non supereranno il 2%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 17,9 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà a 0%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 22,1°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 24% alle 11:00. La velocità del vento si manterrà sostenuta, oscillando tra i 27,8 km/h e i 35 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno con temperature che varieranno da 22,3°C a 20,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 8%. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30,3 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà a 0%.

Nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno a 17,1°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 11% e la velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 10,6 km/h e i 19,4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre inizierà con un cielo sereno e temperature di circa 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 8% e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 9,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi al 1%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 1%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5,4 km/h e i 10,4 km/h. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno a 21,6°C entro le 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 47%. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 3%.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 9% e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, oscillando tra i 6,6 km/h e i 9,2 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Venerdì e Sabato offriranno condizioni ideali per attività all’aperto, mentre Domenica si presenterà con qualche nube in più nel pomeriggio, senza compromettere il bel tempo. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni.

