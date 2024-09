Previsioni Meteo Canosa di Puglia: il bollettino per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 16 Settembre, Canosa di Puglia si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto. Le previsioni meteo indicano una temperatura che varierà tra i 16,1°C e i 22,8°C, con un picco atteso nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nel pomeriggio e mantenendosi costante anche nelle ore serali. I venti soffieranno da direzione nord e nord-est, con intensità variabile, ma generalmente moderata, attorno ai 15-19 km/h.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 16°C, con un aumento graduale previsto nelle prime ore della mattina. La copertura nuvolosa sarà già alta, con nubi sparse che si trasformeranno in cielo coperto man mano che la giornata proseguirà. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 15-16°C, mentre l’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 70-74%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16-18 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza nonostante le temperature in aumento. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 30%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20-22°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 51% verso le ore del tardo pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno all’1%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, attorno al 60%. I venti si faranno più leggeri, con intensità che scenderà a circa 5-8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per ora, gli abitanti di Canosa di Puglia dovranno prepararsi a una giornata grigia e fresca.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +15.9° Assenti 12.3 O max 24 Ponente 74 % 1013 hPa 3 cielo coperto +16.7° perc. +16.3° Assenti 11.2 O max 21.3 Ponente 70 % 1012 hPa 6 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° Assenti 14.3 NO max 21.8 Maestrale 65 % 1013 hPa 9 cielo coperto +19.7° perc. +18.9° Assenti 16.2 NO max 20.4 Maestrale 45 % 1013 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.1° Assenti 16.3 NNO max 17.7 Maestrale 34 % 1012 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +20.6° prob. 1 % 18.4 NNE max 15.6 Grecale 40 % 1011 hPa 18 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° prob. 1 % 12 NNE max 19 Grecale 57 % 1012 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 5 N max 9 Tramontana 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:58

