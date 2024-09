Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nel corso della mattina il cielo continuerà a presentarsi con una copertura nuvolosa leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 18-25°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, si prevede un lieve calo delle temperature, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un clima fresco e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 18,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 64%, con una leggera brezza che soffierà da Ovest a una velocità di circa 6,2 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà grandi variazioni; infatti, alle 01:00 e alle 02:00, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 17,4°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra l’80% e l’83%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il clima si presenterà più favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portandosi al 33% alle 10:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno attorno ai 22-25°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 67% alle 16:00, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17 km/h da Est-Nord Est, creando una sensazione di freschezza.

La sera porterà un clima più fresco, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 41-43%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo la serata ideale per passeggiate all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Canosa di Puglia indicano una giornata di Domenica 22 Settembre caratterizzata da un clima stabile e gradevole, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’inizio della settimana particolarmente favorevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18° perc. +17.9° Assenti 5.2 OSO max 5.7 Libeccio 80 % 1019 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 6.7 OSO max 7.5 Libeccio 84 % 1019 hPa 7 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 7.1 OSO max 8 Libeccio 70 % 1019 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +23.9° Assenti 3.8 NO max 4.8 Maestrale 50 % 1018 hPa 13 nubi sparse +25.4° perc. +25.2° prob. 4 % 13 NE max 9.9 Grecale 45 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.3° prob. 4 % 15.5 ENE max 15.8 Grecale 61 % 1017 hPa 19 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 8.4 ENE max 15.5 Grecale 66 % 1017 hPa 22 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° Assenti 5.9 ENE max 8.5 Grecale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:48

