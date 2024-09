Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Domenica 29 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La mattina seguirà con poche nuvole e un aumento graduale delle temperature, raggiungendo i 21°C intorno alle 10:00. Il pomeriggio porterà un cielo con nubi sparse, ma senza precipitazioni, e temperature che si manterranno attorno ai 20°C. Infine, la sera si concluderà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 14°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Canosa di Puglia godrà di un cielo sereno con una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 6%, e il vento soffierà da Ovest a una velocità di 20,3 km/h. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno al 61%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Nella mattina, tra le 6:00 e le 12:00, il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 21°C alle 10:00. La velocità del vento varierà tra 16,4 km/h e 36,7 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità si ridurrà, portandosi intorno al 47%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo con nubi sparse, ma senza alcuna possibilità di pioggia. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con intensità variabile, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si attesterà attorno al 43%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a 14°C. Il vento si attenuerà, ma rimarrà fresco, con velocità intorno ai 17,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Domenica 29 Settembre si prospettano favorevoli, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 21°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre le notti fresche offriranno un piacevole riposo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° prob. 17 % 16.5 O max 36 Ponente 63 % 1016 hPa 4 cielo sereno +16.5° perc. +16° prob. 17 % 14 O max 28.4 Ponente 68 % 1016 hPa 7 poche nuvole +18.8° perc. +18.3° prob. 6 % 23.7 NO max 30.5 Maestrale 62 % 1018 hPa 10 poche nuvole +21.2° perc. +20.6° prob. 3 % 33.4 NO max 39.2 Maestrale 47 % 1019 hPa 13 nubi sparse +20.6° perc. +19.8° Assenti 38.9 NO max 48.3 Maestrale 43 % 1019 hPa 16 poche nuvole +18.1° perc. +17.3° Assenti 30.5 NO max 42.3 Maestrale 53 % 1021 hPa 19 cielo sereno +16.4° perc. +15.5° Assenti 26.2 NO max 40.6 Maestrale 53 % 1022 hPa 22 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 18.1 ONO max 33.2 Maestrale 60 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:36

