Previsioni Meteo Canosa di Puglia: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Canosa di Puglia di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore della mattina, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento. Le temperature percepite varieranno, ma si attesteranno attorno ai 27°C nel momento di massima esposizione al sole. Il vento sarà moderato, con raffiche che non supereranno i 15 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 70%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa nella mattina. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 21°C alle 07:00 e continuando a salire fino a raggiungere i 26,7°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 36%.

Nel pomeriggio, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 59%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà sereno e temperature in calo, attorno ai 22°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Canosa di Puglia mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero raggiungere nuovamente i 27°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° Assenti 9 SSO max 13.6 Libeccio 63 % 1015 hPa 4 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° Assenti 9.5 SSO max 12.9 Libeccio 61 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21° perc. +20.3° Assenti 9.6 SO max 13.8 Libeccio 47 % 1016 hPa 10 cielo coperto +24.7° perc. +24.2° Assenti 6.6 OSO max 11.4 Libeccio 38 % 1016 hPa 13 cielo coperto +27.4° perc. +26.9° Assenti 5.9 ONO max 13.6 Maestrale 34 % 1015 hPa 16 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 2.8 ESE max 14.5 Scirocco 39 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 7.2 O max 15.2 Ponente 55 % 1016 hPa 22 poche nuvole +20.4° perc. +20.1° Assenti 8.5 SO max 13.6 Libeccio 64 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:43

