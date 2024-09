Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Cantù si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Al mattino, cielo con nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia dal 30% al 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,8°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +23,8°C a mezzogiorno. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori che si attesteranno tra i +15,2°C e i +23,3°C. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 2,7km/h e i 7,5km/h, provenendo prevalentemente da direzioni settentrionali e occidentali. L’umidità relativa dell’aria oscillerà tra il 44% e il 69%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010-1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 14% al 60%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si attesteranno tra i +23,4°C e i +24°C. Anche in questo periodo, la percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, con valori che oscilleranno tra i +23°C e i +23,6°C. Il vento sarà ancora moderato, con velocità comprese tra i 4,6km/h e i 7,8km/h, provenendo principalmente da direzioni meridionali. L’umidità relativa dell’aria aumenterà leggermente, arrivando al 48%, mentre la pressione atmosferica tenderà a diminuire fino a 1009-1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura che raggiungerà il 100% durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con una percezione leggermente inferiore di +16,6°C. Il vento sarà più debole, con velocità che varieranno tra 1,3km/h e 6,9km/h, provenendo principalmente da direzioni settentrionali ed orientali. L’umidità relativa dell’aria aumenterà fino al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Cantù indicano una giornata con cielo variabile, temperature gradevoli e vento moderato. Le condizioni atmosferiche si manterranno stabili nei prossimi giorni, con possibili precipitazioni nel corso della settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di consultare aggiornamenti costanti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° prob. 18 % 7.9 NNE max 10.9 Grecale 67 % 1010 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +14.2° Assenti 8.4 N max 11.2 Tramontana 68 % 1010 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.4° Assenti 7.7 N max 11.2 Tramontana 69 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21° perc. +20.4° Assenti 2.7 ONO max 6.4 Maestrale 51 % 1012 hPa 12 nubi sparse +23.8° perc. +23.3° Assenti 7.1 SSO max 6.9 Libeccio 44 % 1011 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23° Assenti 7.1 S max 6.4 Ostro 48 % 1009 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 1.3 E max 1.5 Levante 69 % 1011 hPa 21 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° prob. 2 % 6.9 NNE max 7.2 Grecale 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:39

