Previsioni Meteo Cantù: il bollettino per domani martedì 24 settembre

Martedì 24 Settembre a Cantù si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Le previsioni meteo indicano un’alternanza tra nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. La presenza di piogge leggere durante la notte e la sera potrebbe influenzare le attività all’aperto, mentre nel pomeriggio si assisterà a un parziale diradamento delle nubi.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 9,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 94%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo coperto e a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di circa 18,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 3 e 5 km/h, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità continuerà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà nuovamente un aumento della nuvolosità, con la possibilità di piogge leggere che si ripresenteranno. Le temperature scenderanno fino a 14°C, con una temperatura percepita di circa 13,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un possibile ritorno di condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la variabilità meteorologica potrebbe continuare a influenzare le condizioni locali. Domani si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature e una diminuzione della probabilità di precipitazioni, rendendo la giornata più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14° perc. +13.9° 0.28 mm 4.8 NNO max 9.8 Maestrale 94 % 1010 hPa 3 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° prob. 40 % 3.4 N max 5.4 Tramontana 91 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 28 % 3 NO max 3.7 Maestrale 88 % 1010 hPa 9 cielo coperto +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.6 O max 4.3 Ponente 70 % 1011 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +18.4° prob. 25 % 5.3 SO max 4.7 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° prob. 38 % 3.9 SSO max 3.8 Libeccio 57 % 1010 hPa 18 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° prob. 52 % 2.1 N max 2 Tramontana 73 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.3 mm 6.8 NNE max 7.7 Grecale 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 19:11

