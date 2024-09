Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cantù per Domenica 8 Settembre prevedono condizioni meteorologiche instabili durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con possibilità di piogge di intensità variabile.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 5,8km/h.

Al mattino, la situazione non migliorerà, con cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con umidità al 79% e pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno, con precipitazioni moderate e temperature in diminuzione fino a +17,9°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di 11km/h.

In serata, le piogge continueranno a interessare la zona, con temperature che si manterranno intorno ai +17,7°C. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, con umidità al 95% e pressione atmosferica a 1008hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Cantù indicano una giornata caratterizzata da piogge persistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Cantù.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.4° perc. +21.3° Assenti 5.2 NNO max 5.8 Maestrale 67 % 1015 hPa 3 cielo coperto +20.9° perc. +20.8° Assenti 3.4 N max 3.9 Tramontana 67 % 1014 hPa 6 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 4 % 5.4 NNE max 7.7 Grecale 71 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +20.2° 0.15 mm 3.7 NE max 5.9 Grecale 79 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +18.1° perc. +18.5° 2.68 mm 7.1 E max 12.6 Levante 96 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +18° perc. +18.4° 1.31 mm 4.7 NE max 11.5 Grecale 96 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +18° perc. +18.4° 0.13 mm 1.9 NNE max 2.6 Grecale 95 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +17.7° perc. +18° 0.14 mm 2 NNE max 2.6 Grecale 95 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.