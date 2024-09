Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani martedì 3 settembre

MeteoWeb

Martedì 3 Settembre a Cantù si prevedono condizioni meteo variegate. La giornata inizierà con nubi sparse al mattino, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i 20°C e i 30°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud con intensità variabile, mentre le precipitazioni saranno assenti durante la mattina e il primo pomeriggio.

Nel dettaglio, al mattino la copertura nuvolosa sarà intorno al 29% con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1% e temperature massime che raggiungeranno i 30°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere e una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 98%.

Le precipitazioni saranno di 0.15mm alle 20:00, 0.36mm alle 21:00, 0.27mm alle 22:00 e 0.18mm alle 23:00. L’umidità relativa si manterrà intorno al 50% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1015-1016hPa.

In base alle previsioni meteo, per i prossimi giorni a Cantù si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni del meteo e rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 3 Settembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° prob. 65 % 6.2 NNO max 8.7 Maestrale 78 % 1015 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 6.1 N max 7.8 Tramontana 75 % 1015 hPa 6 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 3.8 NE max 5.4 Grecale 71 % 1016 hPa 9 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 18 % 3.7 SSO max 2.6 Libeccio 49 % 1017 hPa 12 cielo sereno +29.7° perc. +28.9° prob. 39 % 6.3 S max 9 Ostro 36 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.1° perc. +29° prob. 41 % 7.8 SSE max 12.5 Scirocco 32 % 1014 hPa 18 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° prob. 39 % 1.8 OSO max 8.8 Libeccio 45 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +23.3° perc. +23.3° 0.36 mm 7.9 N max 11.2 Tramontana 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:52

