Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Cantù indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una prevalenza di piogge leggere e una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14,9°C e i 17,4°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 96%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con piogge leggere e cielo coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 14,9°C, con un’umidità che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1,4 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi.

Nella mattina, il tempo continuerà a essere instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,7°C alle 09:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 97%, e il vento si farà sentire con una velocità che potrà arrivare fino a 4,1 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma sempre contenute.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Le piogge leggere continueranno a cadere, con temperature che toccheranno un massimo di 17,4°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 88%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai 15,4°C. Le piogge leggere continueranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. L’umidità si attesterà attorno all’89%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cantù nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento significativo. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica persistano, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Cantù

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.39 mm 1.4 ENE max 1.9 Grecale 96 % 1006 hPa 3 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 25 % 2.8 NNE max 2.8 Grecale 95 % 1006 hPa 6 cielo coperto +15° perc. +15.1° prob. 29 % 0.8 ESE max 2.1 Scirocco 96 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +15.7° perc. +15.9° 0.13 mm 3.2 SE max 6.2 Scirocco 97 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.15 mm 4.2 ESE max 8.6 Scirocco 95 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +17.1° perc. +17.3° 0.24 mm 5.5 ENE max 11.4 Grecale 90 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +16.1° perc. +16.1° 0.27 mm 6.9 NE max 6.4 Grecale 87 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +15.7° perc. +15.6° 0.27 mm 5.3 NE max 5.6 Grecale 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 19:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.