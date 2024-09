Previsioni Meteo Cantù: tutti i dettagli per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cantù indicano una settimana variabile. Dopo un lunedì con piogge moderate, martedì si prevede un miglioramento con cielo sereno. Tuttavia, mercoledì le piogge faranno nuovamente capolino, soprattutto in serata. Giovedì sarà caratterizzato da forti piogge e venti intensi. Si consiglia di monitorare attentamente l’evolversi delle condizioni meteorologiche e di essere pronti a fronteggiare improvvisi cambiamenti del tempo.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Cantù ci sarà pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una percezione di +18,3°C. Il vento soffierà a 2,7km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 3,4km/h. Le precipitazioni saranno di 1.05mm con un’umidità al 97% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature in aumento fino a +20,7°C (percepiti +20,4°C), vento a 7,5km/h da Nord – Nord Ovest, e un’umidità al 61%.

Nel pomeriggio le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature massime arriveranno a +25,6°C (percepiti +25,3°C), con venti leggeri a 6,7km/h da Sud – Sud Ovest e un’umidità costante al 40%.

In serata il cielo resterà sereno al 3% con temperature che si abbasseranno a +18,6°C (percepiti +18,3°C), venti a 9,9km/h da Nord e un’umidità al 69%.

Martedì 10 Settembre

Durante la notte a Cantù il cielo sarà sereno al 21% con temperature intorno ai +15,6°C (percepiti +14,9°C), vento a 7,9km/h da Nord – Nord Est e un’umidità al 66%.

La mattina si presenterà con un cielo sereno al 9% e temperature in aumento fino a +20,8°C (percepiti +20,3°C), vento leggero a 1,2km/h da Ovest e un’umidità al 51%.

Nel pomeriggio le nubi saranno sparse al 18% con temperature che raggiungeranno i +22,9°C (percepiti +22,5°C), venti a 5,3km/h da Sud – Sud Ovest e un’umidità al 45%.

In serata il cielo si presenterà con nubi sparse al 19% e temperature che si manterranno intorno ai +17,7°C (percepiti +17,4°C), venti a 6,6km/h da Nord – Nord Est e un’umidità al 73%.

Mercoledì 11 Settembre

Nella notte a Cantù il cielo sarà coperto al 35% con temperature intorno ai +16,7°C (percepiti +16,3°C), vento a 7,3km/h da Nord – Nord Est e un’umidità al 73%.

Durante la mattina il cielo sarà sereno al 0% con temperature che si manterranno stabili intorno ai +16,4°C (percepiti +16°C), vento leggero a 6,3km/h da Nord – Nord Est e un’umidità costante al 73%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno al 3% con temperature che si manterranno intorno ai +22°C (percepiti +21,8°C), venti leggeri a 8,1km/h da Sud Est e un’umidità al 59%.

In serata sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100%, temperature intorno ai +17°C (percepiti +17,1°C), venti a 7,5km/h da Nord – Nord Est e un’umidità al 90%.

Giovedì 12 Settembre

Durante la notte a Cantù sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,2°C, con una percezione di +16,3°C. Il vento sarà molto debole a 0,3km/h provenendo da Sud Est, con raffiche fino a 3,3km/h. Le precipitazioni saranno di 3.39mm con un’umidità al 95% e una pressione atmosferica di 1004hPa.

Nella mattina sono previste forti piogge con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +11,9°C, con una percezione di +11,6°C. Il vento soffierà a 14,7km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 30,5km/h. Le precipitazioni saranno di 2.46mm con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

Nel pomeriggio sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,8°C, con una percezione di +16°C. Il vento sarà moderato a 5,3km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 15,2km/h. Le precipitazioni saranno di 1.71mm con un’umidità al 96% e una pressione atmosferica di 1002hPa.

In serata sono previste piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,4°C, con una percezione di +16,5°C. Il vento sarà moderato a 5,7km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 8,4km/h. Le precipitazioni saranno di 1.21mm con un’umidità al 93% e una pressione atmosferica di 1005hPa.

In conclusione, la settimana a Cantù sarà caratterizzata da un inizio con piogge moderate, seguite da un miglioramento delle condizioni meteorologiche con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, verso la metà della settimana sono attese nuove precipitazioni, con piogge moderate e forti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

