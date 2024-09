Previsioni Meteo Capaccio Paestum: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 1 Ottobre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 20°C intorno alle 9:00, mantenendo un’umidità relativamente alta, attorno al 46%. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre nel corso della sera, si prevede una leggera diminuzione, con valori che scenderanno fino a 13°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di 12,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,5 km/h da est. L’umidità sarà alta, attorno al 74%, e non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere stabile, con temperature che saliranno progressivamente. Alle 8:00, si registrerà una temperatura di 19°C e una leggera brezza da sud-sudovest. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un piacevole riscaldamento.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere a 19°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che varierà dal 51% al 57%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 10 km/h.

Durante la sera, il meteo continuerà a mantenere condizioni favorevoli, con temperature che scenderanno a 14°C alle 20:00 e ulteriormente a 13°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 20%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. La settimana si prospetta quindi all’insegna del bel tempo, con un’attenzione particolare alle temperature che, sebbene in calo, rimarranno comunque piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.6° perc. +11.8° Assenti 7.5 E max 7.7 Levante 74 % 1019 hPa 3 cielo sereno +11.9° perc. +11.1° Assenti 7.7 ENE max 7.8 Grecale 74 % 1018 hPa 6 cielo sereno +13.3° perc. +12.4° Assenti 6.4 E max 7.4 Levante 67 % 1018 hPa 9 cielo sereno +20.1° perc. +19.3° Assenti 6.2 OSO max 4.9 Libeccio 46 % 1017 hPa 12 cielo sereno +21° perc. +20.4° Assenti 11.5 OSO max 9.8 Libeccio 49 % 1016 hPa 15 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 8 OSO max 7.4 Libeccio 57 % 1015 hPa 18 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 1 ENE max 2.3 Grecale 80 % 1015 hPa 21 poche nuvole +13.8° perc. +13.4° Assenti 6.3 E max 6.8 Levante 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:37

