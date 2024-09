Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che scenderanno fino a +11,8°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa, con un picco di +20,6°C atteso intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. Infine, la sera si preannuncia fresca, con temperature che scenderanno fino a +14,2°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura percepita si attesterà intorno ai 10,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo un massimo di +20,6°C a mezzogiorno. Anche in questa fase, il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 11,3 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 37%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente coperto, con temperature che inizieranno a calare, arrivando a +19,6°C alle ore 15:00. L’intensità del vento rimarrà bassa, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 43%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,2°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,2 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Capaccio Paestum indicano una giornata di Domenica caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +12° perc. +10.9° Assenti 8.9 ENE max 9.3 Grecale 66 % 1014 hPa 3 nubi sparse +11.8° perc. +10.8° Assenti 7.7 E max 8 Levante 64 % 1013 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13° Assenti 3.9 E max 5 Levante 58 % 1014 hPa 9 nubi sparse +19.8° perc. +18.9° Assenti 6.7 O max 8.9 Ponente 38 % 1013 hPa 12 cielo coperto +20.6° perc. +19.7° Assenti 11.3 O max 10.9 Ponente 37 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.6° perc. +18.8° Assenti 8.6 O max 8.4 Ponente 43 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +14.6° Assenti 0.8 NE max 4.1 Grecale 59 % 1014 hPa 21 nubi sparse +14.2° perc. +13.3° Assenti 6.2 E max 6.2 Levante 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:04

