Previsioni Meteo Capaccio Paestum: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Capaccio Paestum indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature gradevoli, che si alterneranno a momenti di nuvolosità nel pomeriggio. La temperatura percepita si manterrà su valori confortevoli, mentre il vento sarà prevalentemente leggero, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con solo il 17% di nuvole, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%. La brezza leggera proveniente da Est-Nord Est, con velocità di circa 8,1 km/h, garantirà una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un aumento delle temperature. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 21,2°C, con un’umidità che scenderà al 53%. La brezza leggera persisterà, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 55% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 21°C alle 15:00. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa, attorno al 7%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 17°C, e l’umidità aumenterà fino al 75%. Il vento rimarrà leggero, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Capaccio Paestum mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Domani si prevede un ulteriore aumento della temperatura, mentre nei giorni successivi potrebbero verificarsi condizioni di maggiore instabilità. Sarà quindi opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Capaccio Paestum

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.9° perc. +14.6° Assenti 8.1 ENE max 8.9 Grecale 80 % 1018 hPa 3 cielo sereno +14.4° perc. +14° Assenti 8.4 ENE max 9.3 Grecale 82 % 1019 hPa 6 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 7 ENE max 11 Grecale 75 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.2° perc. +22.8° Assenti 1.3 NO max 4.8 Maestrale 47 % 1019 hPa 12 cielo sereno +23.4° perc. +23° Assenti 12 OSO max 8.8 Libeccio 47 % 1018 hPa 15 nubi sparse +21° perc. +20.7° prob. 7 % 6.2 O max 5.4 Ponente 59 % 1019 hPa 18 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° prob. 4 % 5.4 NE max 5.7 Grecale 74 % 1019 hPa 21 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 7.1 ENE max 6.7 Grecale 74 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:53

