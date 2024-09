Previsioni Meteo Capannori: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Capannori indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà contenuta, con valori che non supereranno il 14%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un inizio con pioggia leggera, che accompagnerà le temperature in aumento fino a raggiungere i 23°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma la pioggia tenderà a diminuire nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 17,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà progressivamente, passando da nubi sparse a condizioni più serene. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso la fine del pomeriggio. La probabilità di precipitazioni scenderà notevolmente, attestandosi attorno al 19%. Il vento si presenterà più vivace, con velocità che potranno raggiungere i 21 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa tornerà a salire fino al 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento si attenuerà, mantenendosi su valori più contenuti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Capannori nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con un aumento delle temperature e una diminuzione della probabilità di pioggia. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile e soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un fine settimana all’insegna di condizioni meteo favorevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Capannori

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.8° perc. +15.8° prob. 12 % 2.7 NE max 4.1 Grecale 90 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 14 % 3.5 ENE max 4.4 Grecale 92 % 1014 hPa 7 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 15 % 3.6 E max 7.2 Levante 87 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +21.4° perc. +21.7° 0.19 mm 5.4 SO max 14 Libeccio 81 % 1014 hPa 13 nubi sparse +24° perc. +24.2° prob. 36 % 13.3 SO max 20.5 Libeccio 67 % 1012 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 23 % 8.2 SO max 16.5 Libeccio 80 % 1012 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.3° prob. 20 % 1.2 O max 6.4 Ponente 85 % 1011 hPa 22 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° prob. 16 % 1.8 S max 5.9 Ostro 85 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:02

